18-Jähriger erst nach sieben Stunden schwerverletzt aufgefunden

LINZ. Am Sonntagvormittag wurde nahe der Hofgasse in Linz ein schwer verletzter 18-Jähriger aus dem Bezirk Linz Land gefunden.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Der junge Mann war vermutlich circa sieben Stunden zuvor an der Rückseite des Schlossmuseums in der Nähe des Einganges zum Schlosscafe über eine Böschung gestürzt. Dabei dürfte er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen haben. Nach circa sieben Stunden schleppte sich der Mann zum nächstgelegenen Dach und machte sich durch Hilfeschreie bemerkbar. Er wurde in den Med Campus III in Linz eingeliefert.

Wie es zu dem Sturz gekommen ist, ist derzeit noch nicht geklärt. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.

