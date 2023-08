17.000 statt 25.000 Euro: Weiter keine Einigung im Bankomat-Streit

Weiter keine Einigung gibt es in der Debatte um den Erhalt des Bankomaten in Freindorf. Wie berichtet, steht der Bankomat im Ansfeldner Stadtteil Freindorf mit September vor dem Abbau, da die Betreiberfirma Payment Services Austria GmbH (kurz PSA) den Vertrag aufgekündigt hat. Die PSA will nun, dass die Stadt die Kosten für den Weiterbetrieb nimmt (bisher war das Service für die Gemeinde kostenlos).

Das ursprüngliche vorgelegte 25.000 Euro-Angebot pro Jahr erzürnte Bürgermeister Christian Partoll (FP), die PSA kündigte an nachzubessern. Das neue Angebot liege nun in Höhe von 17.000 Euro vor, es ist für Partoll „nicht minder unverschämt als das alte“. Die Stadt könne die Kosten nicht übernehmen, sieht Partoll die Banken in der Verantwortung ein entsprechendes Angebot zu stellen. "Der Bankomat in Freindorf muss erhalten bleiben! Ich richte hier noch mal den Appell zu einem Schulterschluss mit Bundespolitik und Banken und stehe für Gespräche jederzeit bereit“, sagt er.

Mehr zum Thema Linz 25.000 Euro für einen Bankomat? Ansfeldner Stadtchef ist erzürnt ANSFELDEN. Die Payment Services Austria GmbH stellt neue Bedingungen für den Weiterbetrieb des Bankomaten in Freindorf. 25.000 Euro für einen Bankomat? Ansfeldner Stadtchef ist erzürnt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper