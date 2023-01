17-jähriger Alkolenker prallte gegen Gartenmauer

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Linz-Land prallte am Neujahrstag um 08:10 Uhr in einem Siedlungsgebiet in Asten, mit dem PKW gegen eine Gartenmauer und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch den Besitzer wurde unmittelbar nach dem Unfall der erhebliche Schaden festgestellt und die Polizei in Kenntnis gesetzt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und der anschließenden Fahndung konnte das fahrerflüchtige Fahrzeug im Nahbereich wahrgenommen werden. Der Lenker war gerade mit weiteren Personen beschäftigt, einen beschädigten Reifen am Fahrzeug zu tauschen. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.

