160.000 Corona-Tests in den Linzer Teststraßen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit wird es üblicherweise Zeit Bilanz zu ziehen - so auch bei Corona. Wie die Stadt Linz nun bekanntgab, haben sich seit dem Start der Corona-Schutzimpfungen im Jänner 2021 mehr als zwei Drittel der Linzer impfen lassen. Aktuell verfügen 67,6 Prozent der Einwohner der Landeshauptstadt über ein gültiges Impf-Zertifikat (Stand 24. Dezember). Fast 40 Prozent davon hat sich bereits den „dritten Stich“ geholt. So wurden heuer alleine im Dezember 22.686 Impfungen durchgeführt.

Knapp 3000 Impfungen täglich sind in Linz möglich, angeboten werden diese an fixen Impfstandorten, in Pop-up-Impfstraßen genauso wie im Impfbus. Besonders beliebt sind Sonderaktion wie das Impfen in der Banksy-Ausstellung in der Tabakfabrik oder der Familiensonntag im Neuen Rathaus. 432 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren holten sich bei Letzterem ihren „Corona-Stich“. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist zuversichtlich, dass „mit der Zulassung für Jüngere und nun auch für Kinder ein beträchtlicher Schritt“ in der Krisen-Bekämpfung getan werden konnte. Sein besonderer Dank gelte den über 1000 MitarbeiterInnen der Einsatzorganisationen, des Magistrates und des Landes für ihren unermüdlichen Einsatz, heißt es weiter.

Bild: Stadt Linz

In der Landeshauptstadt wird nicht nur fleißig geimpft, sondern auch getestet. Knapp160.000 Corona-Tests, exakt 158.000 Antigen-Tests, wurden 2021 bisher in den städtischen Teststraßen durchgeführt. Von Februar bis Juni war in Linz auch der mobile Testbus im Einsatz, alleine dort wurden knapp 27.000 Antigen-Tests durchgeführt. Darüber hinaus werden in Linz nun auch PCR-Tests in den beiden Volkshäusern Ebelsberg und Dornach angeboten, innerhalb von zwei Wochen wurden dort bereits über 4.000 PCR-Gurgeltests unter Aufsicht gezählt.