16-Jähriger war der Schnellste im Pesenbachtal

Durch die Bank zufriedene Gesichter gab es bei dem von der Union Feldkirchen/Donau veranstalteten Traditionslauf, der im vergangenen Jahr coronabedingt eine Zwangspause einlegen musste. Heuer konnte wieder gelaufen werden - und das nutzten mehr als 400 Kinder und Erwachsene.

Niklas Scherb (TriPower Wimberger Freistadt) war bei der 34. Auflage des Pesenbachtallaufes der Schnellste und verwies Rafael Lukatsch (Eliterunners EC) und Fabian Eichhorn (TGW Union Zehnkampf) auf die Plätze zwei und drei. Schnellste Dame war die 29-jährige Julia Leitner von der Union Niederwaldkirchen, die in 45:35 Minuten das Ziel erreichte und Ruth Doppler (RC Grieskirchen) und Michaela Bayer (TriRun Linz) hinter sich ließ.

Schon vor dem Hauptlauf gab es am Vormittag beim Wirt in Pesenbach beste Stimmung beim Kinderlauf in Lacken. Der Nachwuchs lief zwischen 50 und 1350 Meter um die Wette und jeder der jungen Teilnehmer durften sich bei der Siegerehrung über ein Finisher-Sackerl freuen.