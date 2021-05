16-jähriger Nachtschwärmer attackierte Polizisten

Zugetragen hat sich die Auseinandersetzung am Samstag gegen 23:50 Uhr im Bereich eines Freiluftlokales an der Unteren Donaulände in Linz. Der Jugendliche, ein 16-jähriger Russe aus Wels, provozierte zuvor die dort anwesende Polizisten. Bei der Ausweiskontrolle eskalierte die Situation. Der Jugendliche attackierte einen Beamten und schlug ihm mit der Faust in das Gesicht. Der 16-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum nach Linz gebracht.