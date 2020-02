15-Jähriger gestand Containerbrände in Linz

Zeugen haben einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land belastet, für die Altpapier-Containerbrände in den frühen Morgenstunden des 10. Februar in der Füchselstraße sowie für den Brand eines Geräteschuppens in einer Kleingartensiedlung in den Morgenstunden des 11. Februar 2verantwortlich zu sein.

Der 15-Jährige gab gegenüber der Polizei an, sich in der Nacht auf Montag, als mehrere Müllcontainer samt Unterstand in der Füchselstraße brannten, im Bereich des Brandortes aufgehalten zu haben, jedoch aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr wisse, ob er den Brand verursacht habe.

Ein Motiv konnte er nicht nennen, er führte sein Verhalten auf seinen Alkoholkonsum zurück. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 5000 Euro.

