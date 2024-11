15-Jähriger bei Unfall in Leonding verletzt: Polizei sucht Tesla-Fahrer

Das missglückte Überholmanöver eines Autofahrers wurde einem jungen Mopedlenker am Freitagabend in Leonding (Bezirk Linz-Land) zum Verhängnis: Der 15-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Zweirad auf der Ruflingerstraße in Richtung Hitzing unterwegs, als er in einer Kurve von einem Tesla touchiert wurde und zu Sturz kam. Der Lenker des Elektroautos hatte versucht, den Burschen zu überholen, musste aber wegen des Gegenverkehrs zu früh wieder nach rechts fahren. Ungeachtet des Unfalls fuhr der Unbekannte weiter.

Der Jugendliche zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht werden musste. Die Abdeckung des rechten Seitenspiegels, die nach der Kollision an der Unfallstelle zurückgeblieben war, gehört zu einem Tesla Model Y in der Farbe Deep Blue Metallic, informierte die Polizei am Abend über den Stand der Ermittlungen. Unfallzeugen und der Tesla-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Leonding unter 059133/4136 zu melden.

