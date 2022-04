140 Jahre Linzer Müllabfuhr: Von der Kehrrichtabfuhr bis zum Heizkraftwerk

Dicke Luft in Linz: Anfang des 19. Jahrhunderts stank es zum Himmel, aber nicht wegen der Industrie. Sondern wegen des Mülls, der damals trotz Verboten auf der Straße entsorgt wurde. Zusätzlich wurde der Abfall in Mistgruben, die sich neben den Häusern befanden, oder einfach in der Donau entsorgt. Dass das nicht lange gutgehen konnte, war klar.