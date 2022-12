14-Jähriger raste mit gestohlenem Pkw durch Linz: U-Haft

Linz. Laut ersten Informationen der Polizei haben vier Jugendliche am Mittwochnachmittag in Linz ein Fahrzeug gestohlen und sind Richtung Urfahr geflüchtet. Die Polizei leitet eine Fahndung ein. Das Fahrzeug wurde dann im Bereich der A7 zwischen Treffling und Dornach, Fahrtrichtung Linz, in einen Verkehrsunfall verwickelt, wobei mehrere Fahrzeuge und Personen verletzt wurden. Darauf musste die Autobahn in diesem Bereich gesperrt werden. Der 14-Jährige des gestohlenen Fahrzeuges wurde festgenommen. Die drei weiteren Jugendlichen, welche sich mit dem 14-jährige in Auto mitgefahren sind, mussten von der Rettung versorgt werden. Auch zwei Frauen, die in den Unfall verwickelt wurden, mussten von der Rettung versorgt werden. Weitere Informationen erwarten wir dann von der Pressestelle der Polizei.

Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / SCHARTNER (TEAM FOTOKERSCHI.AT / SCHARTNER)