14-jähriger Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Komplizen gesucht

Der 14-Jährige wurde am Mittwoch gegen 3:15 Uhr beim Versuch, in ein Linzer Lokal einzubrechen, von zwei Angestellten ertappt und konnte festgehalten werden. Der junge Mann wollte gemeinsam mit mehreren Jugendlichen alkoholische Getränke stehlen. Seinen Komplizen gelang die Flucht in unbekannte Richtung.

Beim Eintreffen der Polizei übergaben die Angestellten den jugendlichen Einbrecher. Die Polizei fahndete nach den restlichen Tätern. Die Ermittlungen sind noch am Laufen.

