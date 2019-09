130 Jahre HTL 1: "Wir sind wie eine große Familie"

130 Jahre HTL 1 Bau und Design in Linz: Wenn das kein Grund zum Feiern ist, was dann. Das dachte sich auch Schuldirektor Christian Armbruster: "Das ist zudem eine gute Gelegenheit, um möglichst viele unserer Absolventen einzuladen." Denn im Schulalltag könne diesen oft nicht "die Aufmerksamkeit geschenkt werden, die sie eigentlich verdienen".

Die Vorfreude auf die Veranstaltung ist bei Armbruster schon groß: "Viele Leute, die in der Baubranche in Oberösterreich tätig sind, haben schon einmal mit der HTL 1 zu tun gehabt. Wir sind wie eine große Familie."

Bereits 200 Anmeldungen

Rund 200 Absolventen haben sich bereits für die Veranstaltung, die am Samstag, dem 5. Oktober, über die Bühne gehen wird, angemeldet. Erwartet werden aber noch viele mehr: "Ich rechne mit 500 bis 1000 Besuchern."

Gesucht und gefunden wurden viele Absolventen über einen Facebook-Aufruf, daneben wurde auch über Medien und über den Schul-Absolventenverein versucht, möglichst viele Interessierte zu erreichen. Eingeladen sind aber nicht nur Absolventen, auch ehemalige Lehrkräfte und Schulmitarbeiter sind bei der Jubiläumsfeier herzlich willkommen.

Ab 11 Uhr wird am Schulstandort gefeiert, für 12 Uhr ist ein feierlicher Festakt geplant. "Unsere Schüler werden Führungen veranstalten, viele Absolventen wollen sicher gerne in ihrem alten Klassenzimmer vorbeischauen", sagt Armbruster. Für die passende musikalische Untermalung wurde die schuleigene Big-Band engagiert.

Bei der 130-Jahr-Jubiläums-Feier wird nicht nur ein Blick zurück in die bewegte Schulgeschichte geworfen. Es werden auch künftige Projekte und Entwicklungen vorgestellt. "Denn auch eine traditionsreiche Schule muss mit der Zeit gehen und sich nicht nur technisch, sondern auch pädagogisch weiterentwickeln", sagt der Schuldirektor.

Deshalb wurde mit diesem Schuljahr das Projekt "Lernbüro HTL1Plus" gestartet: "Dort wird ein Konzept umgesetzt, bei dem die Schüler selbstbestimmt und selbstverantwortlich, bei freier Fächereinteilung, lernen können."

Auch baulich wird sich in naher Zukunft etwas tun: "Im Februar kommendes Jahr ist der Spatenstich für den Neubau eines weiteren Schulgebäudes in der Humboldtstraße." Dieser soll via Verbindungsgang mit dem bestehenden Schulkomplex verbunden werden. Derzeit werden dort rund 1700 Schüler von 200 Lehrkräften unterrichtet.

