13 statt 10 Euro: Linz Linien erhöhen mit Oktober Preis der Monatskarte für Aktivpass-Besitzer

LINZ. Mit 1. Oktober dieses Jahr erhöhen die Linz Linien den Preis für eine Monatskarte für Aktivpass-Berechtigte von 10 auf 13 Euro. Die Indexanpassung hat der Aufsichtsrat der Linz AG heute, wie zu erwarten war, mehrheitlich beschlossen.

Wer mit Aktivpass öffentlich fährt, zahlt ab Oktober drei Euro pro Monat mehr. Bild: Volker Weihbold

Wie berichtet, gilt seit 1. Jänner 2007 die Regelung, wonach Fahrgäste mit dem Aktivpass der Stadt Linz eine ermäßigte „Aktivpass-Monatskarte“ der Linz Linien erwerben können. Seit der Einführung kostet sie zehn Euro. Indexanpassungen wurden bei diesem Angebot bislang nicht vorgenommen. Das ändert sich mit 1. Oktober 2018. Ab dann werden 13 Euro für die „Aktivpass-Monatskarte“ zu bezahlen sind.

„Das ist keine böswillige Aktion. Wir holen damit die bisherigen Indexsteigerungen des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes von 2007 bis 2018 nach“, hatte Albert Waldhör, Geschäftsführer der Linz Linien, schon Anfang der Woche im Gespräch mit den OÖNachrichten gesagt.

Zusätzliches Argument der Befürworter: Während der Tarif mehr als zehnJahre lang gleich blieb, stiegen die für den Erwerb der Aktivpass-Monatskarte relevanten Einkommensgrenzen jährlich an und das Öffi-Angebot wurde laufend ausgebaut. Unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus bleibt die Karte auch nach der Indexanpassung im Herbst in Relation genauso günstig wie zum Zeitpunkt der Einführung, so die Linz AG.

Der berechtigte Erwerb einer Aktivpass-Monatskarte ist an eine Einkommensgrenze gebunden. Diese Grenze betrug 2007 netto 1.000 Euro pro Person und wurde jährlich indexiert. Heute liegt die Einkommensgrenze pro Person bei mittlerweile 1.229 Euro netto. Mit 357.314 Stück waren im Geschäftsjahr 2017 mehr als doppelt so viele Aktivpass-Monatskarten im Einsatz wie 2007.

Im Aufsichtsrat der Linz AG waren nur die Grünen in Person von Stadträtin Eva Schobesberger gegen die Indexanpassung. „Unter dem Strich spart die Stadt einmal mehr ausgerechnet auf Kosten von Menschen, die ohnehin wenig haben“, kritisiert Marie-Edwige Hartig, Sozialsprecherin der Grünen Linz.

