1,3 Millionen Euro für digitale Auffrischung

LINZ. Die Schule hat vor drei Tagen begonnen und die Schüler der Linzer Mittelschulen haben mehr als 500 neue Computer und Laptops von der Stadt Linz zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die beiden Polytechnischen Schulen wurden mit neuen Geräten ausgestattet. Damit will die Stadt die öffentlichen Pflichtschulen auf ein neues digitales Niveau heben. Somit seien die Schulen mit zeitgemäßer digitaler Infrastruktur ausgestattet.

"Beitrag zur Chancengleichheit"

"Das ist für mich ein wesentlicher Beitrag, um die Chancengleichheit in der Bildung zu gewährleisten", sagt SP-Stadtrat Dietmar Prammer, der für die Linzer Schulen verantwortlich zeichnet. Ihm sei es ein Anliegen, "allen Schülern, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund, Zugang zu den notwendigen digitalen Werkzeugen zu bieten, um in einer zunehmend digitalisierten Welt erfolgreich zu sein."

In den 14 öffentlichen Mittelschulen wurden 467 neue PCs und 66 Notebooks angeschafft. Jene in den zwei Polytechnischen Schulen seien noch jung. Alle Schulen wurden zudem mit neuen Servern ausgestattet. Zusätzlich zu den neuen Geräten wurden in den Schulen 158 Notebooks und 51 Schülerlaptops bereitgestellt.

Neue IT für Volksschulen

Die Investitionen belaufen sich auf über 1,3 Millionen Euro. Diese Summe wird innerhalb von vier Jahren aufgebracht. Insgesamt sollen in diesem Zeitraum etwa 1500 Geräte an den Linzer Pflichtschulen ausgetauscht werden. In den nächsten beiden Jahren soll auch die IT-Infrastruktur in den Linzer Volksschulen modernisiert werden. Begleitet und gewartet werden diese Maßnahmen von der stadteigenen Technik-GmbH IKT.

