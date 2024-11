13-jähriger Linzer spielte auf der NBA-Bühne

Der 13-jährige Linzer Adrian Mahringer am NBA-Parkett bei seiner Showeinlage.

Den Kanada-Urlaub mit seiner Familie in den heurigen Herbstferien wird Adrian Mahringer nie vergessen: Der 13-jährige Linzer war das erste Mal bei einem Spiel der NBA, der stärksten Basketball-Liga der Welt, live vor Ort. Und in einer Spielunterbrechung durfte er auch noch sein Freestyle-Können zeigen – vor rund 20.000 Fans in der Halle und Millionen Menschen vor den Bildschirmen. "Ich habe nicht erwartet, dass es wirklich klappt", konnte es der junge Basketballer auch tags darauf noch nicht glauben.

Ein wenig Nervosität

Ein wenig Nervosität war im Vorfeld der Partie zwischen den Toronto Raptors mit Österreichs einzigem NBA-Export Jakob Pöltl und den Denver Nuggets schon dabei, gesteht Adrian. "Allerdings wurde ich entspannter, als ich mich mit dem echten NBA-Ball aufwärmen durfte", sagt der Schüler des Europagymnasiums Auhof Linz.

Im zweiten Viertel beim Stand von 38:32 hatte der 13-jährige Linzer in einer Spielunterbrechung seinen großen Auftritt. Das Maskottchen der Toronto Raptors spielte ihm den Ball zu, und er begeisterte die Halle mit einer kurzen Freestyle-Show. Den Abend trübte auch die 125:127-Niederlage von Pöltl und seinen Raptors nicht.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zustande gekommen war diese besondere Aktion, weil der U14-Spieler von Linz-Steg kurz vor Urlaubsantritt bei den Showorganisatoren anfragte. "Ich wurde dann kurzfristig eingeladen, eine kleine Performance zu geben", konnte es das Talent, auf YouTube auch bekannt als "Adri_MC", selbst nicht fassen.

Harlem Globetrotters als Ziel

Für Adrian gehört ein Ball zum Sport immer dazu. "Seitdem ich laufen konnte, habe ich mit viel Freude Fußball gespielt", sagt der Schüler. Diese verging ihm jedoch, als er elf Jahre alt wurde: "Dann versuchte ich den Fußball in den Korb zu werfen. Da habe ich schnell gemerkt, dass ich das länger machen werde", so Mahringer zu den OÖN.

Adrian Mahringer und das Maskottchen der Toronto Raptors Bild: Mahringer

Spätestens nachdem ihm sein Vater seinen ersten Basketball gekauft hatte, war die Begeisterung voll entfacht. "Ich mag so gut wie alles am Basketball. Die Kreativität fasziniert mich besonders", sagt der 13-jährige Linzer, der auch Breakdance, Laufen und Jonglieren zu seinen Hobbys zählt.

Sein großes Ziel ist es, eines Tages für das Basketball-Show-Team der Harlem Globetrotters zu spielen. Sie gelten als die Trickkönige des Basketballs, stammen ursprünglich aus Chicago und sind bekannt für kunstfertige Pässe, Dunks sowie Slapstick-Einlagen. Jährlich begeistern die Harlem Globetrotters ihr Publikum bei mehr als 400 Spielen in mehr als 25 Ländern. Im Februar dieses Jahres durfte Adrian zumindest kurz schon einmal seine "Skills" auf ihrer Bühne zeigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. NBA Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.