13-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt: Polizei sucht Zeugen

Rücksichtslos hat sich ein Autofahrer am Sonntagabend in Urfahr verhalten: Der Mann am Steuer eines dunkeln Pkws war gegen 19:30 Uhr im Bereich der Kreuzung der Dornacher Straße mit der Pulvermühlstraße teilweise auf den Radweg gefahren und hatte dadurch einen 13-Jährigen, der dort mit einem E-Scooter Richtung Ferdinand-Markl-Straße unterwegs war, derart erschreckt, dass der Bub den Lenker des Rollers verriss und stürzte.

Pkw-Lenker fuhr einfach weiter

Anstatt anzuhalten und dem verletzten Schüler zu helfen, fuhr der Pkw-Lenker einfach in Richtung Ferdinand-Markl-Straße weiter. Der Bursch wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Linzer Verkehrsinspektion bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 454800.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Kreuzung der Dornacher Straße mit der Pulvermühlstraße