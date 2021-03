120 Tablets für Volksschulkinder an drei Linzer Horten

„Viele Unternehmen suchen Mitarbeiter im technischen und digitalen Bereich. Und es zeigt sich, dass die Jugend hier nicht hinreichend zielgerichtet ausgebildet ist. Wenn man die Möglichkeit hat, etwas zur Verbesserung beizutragen, dann muss man das tun. Je früher mit der Unterstützung begonnen wird, umso besser ist es.“ Mit diesen Worten erklärte der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank (RLB) Oberösterreich, Heinrich Schaller, Dienstag Vormittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) das Engagement seines Unternehmens im Pilotprojekt „Tablets für Kinder“.

Bei dieser Kooperation von Innovationshauptplatz und RLB werden 120 Tablets für drei über das Stadtgebiet verteilte Horte (Jahnschule, Goetheschule und Allendeplatz) angekauft. „Es geht nicht darum, damit einen Beitrag zur vermehrten Medien-Freizeitnutzung zu leisten, sondern tatsächlich etwas für die digitale Weiterbildung der Kinder zu tun“, sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP). Deshalb wird es ab 5. Mai auch Workshops an den Horten geben, in denen die Kinder technisches Verständnis spielerisch erwerben sollen. Was ist ein Roboter? Wie bin ich sicher im Internet unterwegs? Antworten auf Fragen wie diese sollen gemeinsam mit Hortleitern und Experten erarbeitet werden. So ist auch die renommierte Programmierschule „Academy“ am Pilotprojekt beteiligt. Das Projekt richtet sich an Kinder der dritten Schulstufe. Die gesamten Kosten des Pilotprojekts (Tablets und Personalkosten für Workshops) wird die RLB tragen.

„Die Kinder sollen lernen, dass digitale Werkzeuge weder zu verteufeln sind, noch dass sie als Heilsbringer betrachtet werden sollen. Sie sind ein Medium, mit dem man sich kritisch auseinandersetzen muss“, sagte Schobesberger.