120 Jahre Tradition haben einen Namen: RV Wiking Linz

Am 17. Mai 1900 wurde dieser unter dem ersten Vereinspräsidenten Franz Schnopfhagen gegründet, das erste Bootshaus im Bereich des Winterhafens eröffnet (später folgte eines in Puchenau). Der Mitgliederzustrom war groß, mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges fand der Ruderbetrieb ein jähes Ende. Mit dessen Ende lebten die Vereinstätigkeiten aber wieder auf, 1922 war mit dem ersten Staatsmeistertitel im Achter ein ganz besonderes Jahr.

Der erste Vereinspräsident: Franz Schnopfhagen Bild: RV Wiking/privat

Das erste Bootshaus in Linz (1900) Bild: RV Wiking/privat

Das Bootshaus in Puchenau (1942) Bild: RV Wiking/privat

Mit den Wirren des Zweiten Weltkrieges folgten viele Unwägsamkeiten: beschlagnahmte Bootshäuser, die Einstellung des Ruderbetriebes und ein nur eingeschränkt mögliches Vereinsleben. 1949 konnte schließlich ein neues Bootshaus im Winterhafen eröffnet werden, dem das Hochwasser 1954 stark zusetzte, es wurde letztlich aufgegeben. Das Bootshaus in Puchenau ging erst 1955 zurück an den Verein, auch im Winterhafen gibt es mittlerweile wieder eines.

Hochwasser 1954 im Winterhafen Bild: RV Wiking/privat

Seither hat sich nicht nur medaillentechnisch einiges getan: Exemplarisch ist hier die 1971 erfolgte Erweiterung mit der "Unterabteilung Tennis" zu nennen und dass ab 2010 auch Frauen-Rennrudern zu einem fixen Bestandteil des Vereins wurde. Gefeiert sollte das alles im Vorjahr werden, doch Corona machte das ebenso unmöglich, wie es das Training erschwerte. Trotz aller Einschränkungen war 2020 mit 14 Staatsmeistertiteln aber ein sehr erfolgreiches, wie Peter Bruckmüller, erster Vereinsvorsitzender, erzählt. 30 bis 50 Mann bzw. Frau stark ist die Rennmannschaft des Vereins, der Leistungs- und Breitensport vereint.

Mit vereinten Kräften für den Ruderverein Bild: RV Wiking/privat

Peter Bruckmüller leitet aktuell die Geschicke des Vereins. Bild: Alexander Schwarzl

Die Sportler in Aktion Bild: RV Wiking/privat

Beim Blick zurück zollt Bruckmüller den Mitgliedern aus der Geschichte Respekt: Denn ohne ihren "unheimlichen Einsatz" würde es den Verein in der heutigen Form gar nicht geben. An Engagement mangelt es aber auch beim Blick nach vorne nicht, wenn es darum geht, die Jugend zu begeistern.

Der Achter-Titel für die Mädchen (2011) löste Jubel aus. Bild: RV Wiking/privat

2020 holten sich die Ruderer insgesamt 14 Staatsmeistertitel. Bild: RV Wiking/privat

Stolz ist man im Verein nicht nur auf die erfolgreichen Sportler, sondern besonders auch auf den Mannschaftsgeist. Zwischen 100.000 und 140.000 Kilometer pro Jahr errudern die Vereinsmitglieder übrigens quasi im Team. Nun ist es Zeit zu feiern: Den Auftakt macht am 28. August die Achter-Sprintregatta in Ottensheim, am Sonntag folgt ein Festakt in Puchenau.