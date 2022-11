115.000 Stauden, Bäume und Sträucher "made" in Linz

Am Bancalariweg am Linzer Froschberg ist die Baumschule der Stadt Linz zu finden. Auf rund 20.000 Quadratmetern produzieren dort fünf Mitarbeiter Bäume, Sträucher und mehrjährige Stauden, die später vorrangig im Linzer Stadtgebiet eingepflanzt werden.

Die Pflanzen werden naturnah - ohne chemische Spritz- und Düngemittel - herangezogen. Zur Düngung der Baumschulfläche kommt Pferdemist zum Einsatz. Die Bilanz der vergangenen fünf Jahre: 33.400 Sträucher, 2.200 Bäume und 79.000 Stauden aus eigener Produktion.

„In der Linzer Baumschule wird wertvolle Arbeit geleistet. Um den Auswirkungen der klimatischen Veränderungen in den Städten entgegen zu wirken, müssen die Grünflächen erhalten beziehungsweise ausgebaut werden. Die selbst gezogenen, hochwertigen Pflanzen sind an unser Klima gewöhnt und werden von unseren Stadtgärtnern von klein auf gehegt und gepflegt“, sagt Klimastadträtin Mag Eva Schobesberger (Grüne), die einen hohen Nutzen in der Baumschule sieht.

Die selbst produzierten Pflanzen seien nicht nur gut für das Klima, sondern auch für das Stadtbudget, meint Schobesberger. Schließlich steige der Preis mit dem Alter und der Größe der Bäume. In der Baumschule würden die die Pflanzen bis zu ihrer optimalen Größe für ihren späteren Standort herangezogen: "Es ist zweckmäßig, größere Bäume zu pflanzen, denn es dauert sonst zu lange, bis sie als wertvoller Schattenspender Menschen und Tieren Erleichterung während der heißen Sommermonate bringen."