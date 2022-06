1111 Kilometer für die Ukraine

1111 Kilometer wurden in der Sportstunde oder in der Freizeit zurückgelegt, damit wurden fast 7000 Euro erlaufen. Möglich wurde das durch die tatkräftige Unterstützung der Sponsoren, darunter Familienmitglieder genauso wie Firmen.

3000 Euro wurden bei einem Benefizkonzert des Musikzweiges eingenommen, das Musikgymnasium plant am 4. Juli in der Friedenskirche ebenfalls ein Benefizkonzert. Und bei einer Aktion der Schülervertretung werden gerade Sachspenden gesammelt. All das wird einer Organisation zugunsten der Ukrainehilfe übergeben. Foto: Weihbold