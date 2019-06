1100 Triathleten: Da brodelte der Pleschinger See

Da brodelte das Wasser beim Start. Nicht weniger als 1100 Sportler stürzten sich am Samstag in den Pleschinger See, um bei besten Bedingungen eine große Triathlon-Party zu feiern.

"Tausende Zuschauer, Athleten aus 20 Nationen und endlich fast sommerliche Temperaturen", geriet OK-Chef Peter Weinzierl schon vor dem Rennen ins Schwärmen. Insgesamt standen beim 15. Linz-Triathlon, präsentiert von den Fachhochschulen Oberösterreichs, drei Bewerbe auf dem Programm.

Den Sieg über die Sprintdistanz sicherte sich das Triathlon-Paar Susanne Aumair und Andreas Silberbauer (beide starten für den RC Grieskirchen). Während Aumair die junge Lena Baumgartner (PSV Tri Linz) auf der Laufstrecke noch abfangen konnte, rang Silberbauer mit der schnellsten Radzeit Matthias Hohlrieder (Tri Team Kaiser) nieder.

Der Bewerb über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad, 10 km Laufen) ging bei den Herren an den Garstner Christian Tortorolo. Der Duathlon-Spezialist konnte mit der schnellsten Radzeit und einer Topleistung auf der Laufstrecke Martin Enzenberger abfangen. Der Sieg bei den Damen ging wie erwartet an Simone Kumhofer (TV Zell/See). Die Mitteldistanz als längste Strecke (1,9/82/21) in Linz war heuer das Rennen von Georg Enzenberger (FH OÖ Sports Team). Mit der schnellsten Schwimm- und Radzeit legte er den Grundstein für seinen souveränen Sieg in unter vier Stunden. Bei den Damen jubelte die Tschechin Petra Veselá: Sie erreichte nach 4:33 Stunden vor der Freistädterin Kathrin Kaspareth das Ziel. Im Staffelbewerb rückte das Team vom Physiozentrum Linz ins Rampenlicht: Streckenrekord über die Sprintdistanz. Olympia-Schwimmer David Brandl, Karl Tutschek (Rad) und Stefan Füreder (Laufen) blieben unter 64 Minuten.

Wie lange die Bestmarke halten wird?

Der 16. Linz-Triathlon findet am 23. Mai 2020 statt.

