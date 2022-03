10,7 Millionen Euro als Förderung für 88 Vereine

"Die Stadt Linz will für die Vereine Planungssicherheit schaffen. Deshalb haben wir wieder ein Förderpaket für die kommenden drei Jahre geschnürt", sagt SP-Bürgermeister Klaus Luger, der mit Finanzreferentin Tina Blöchl, Sozialreferentin Karin Hörzing (beide SP) und VP-Kulturreferentin Doris Lang-Mayerhofer die Details präsentierte. So sollen laut Förderkatalog, der am 17. März im Gemeinderat beschlossen werden soll, bis 2024 exakt 10,7 Millionen Euro an 88 Vereine ausgeschüttet werden.

"Der Betrag ist im Vergleich zu den Vorperioden gleichgeblieben", weiß Luger. Dabei wurde im Budget eine Erhöhung von zehn Prozent vorgesehen? "Stimmt, aber wir haben uns durch Beseitigung des Förder-Wildwuchses – sprich Vereine werden direkt aus den für sie zuständigen Ressorts unterstützt – Luft verschafft. Deshalb sind noch 300.000 Euro im Topf, die wir bei Bedarf an neue Vereine ausschütten können", sagt Luger.

Der größte Anteil, nämlich 42 Prozent (pro Jahr 1,5 Millionen Euro) geht in den Sozialbereich, wo 35 Vereine unterstützt werden. Hier liegt der Schwerpunkt unter anderem auf Familien, Senioren sowie Jugendlichen und Menschen in herausfordernden Lebenssituationen. So werden auch das Autonome Frauenzentrum oder Bily (Verein für Jugend, Familien und Sexualberatung) unterstützt. 31 Prozent, das entspricht 3,3 Millionen Euro in drei Jahren, entfallen auf 22 Kulturvereine und -initiativen. Wobei die höchste Förderung mit 460.000 Euro auf das Theater Phönix entfällt. Neu bei den Förderungen sind das Theater in der Innenstadt und der Kulturverein Schlot.

Interessant: Auf den Sport entfallen nur 4,1 Prozent der Förderungen. "Weil bei der Drei-Jahre-Förderung nur die Dachverbände mit je 144.000 Euro unterstützt werden, die Vereine sind eigens im Budget berücksichtigt", erklärt Blöchl, die für den Zoo (der fällt in kein bestimmtes Ressort) 290.000 Euro vorgesehen hat.

Und der City-Ring bekommt nur 75.000 Euro – statt bisher 150.000 Euro. "Das ist nur formal weniger, denn die zweiten 75.000 Euro sind ins Budget der City Management GmbH geflossen", klärt Luger auf.