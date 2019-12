107.000 Linzer sind erwerbstätig

So liegt Linz bei der Erwerbstätigkeitsquote der Männer mit 73 Prozent vor Salzburg, Graz und Innsbruck. Zudem hat Linz mit einer Quote von 54 Prozent den höchsten Anteil an berufstätigen Studierenden.

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) muss künftig die Vollzeitbeschäftigung attraktiver werden: "Etwa mit Gleitzeitmodellen oder der Möglichkeit zum Homeoffice." Wichtig wäre auch die baldige Umsetzung der AHS für Digitalisierung sowie eine Offensive für technische Lehrberufe, so Luger weiter.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.