10.600 FP-Wähler blieben daheim, 1600 Schwarze stimmten für die SPÖ

Wobei in Linz mehrere Dinge auffallen – vor allem, dass viele FP-Sympathisanten am 26. September daheimgeblieben sind. Denn 10.600 jener Linzer, die 2015 noch die FPÖ gewählt haben, kamen nicht zur Wahl bzw. stimmten ungültig ab, während nur 700 Nichtwähler von 2015 zum Urnengang am 26. September motiviert werden konnten.

Bild: OÖNGrafik

1100 Nichtwähler mobilisiert

Beim Wahlsieger SPÖ blieben 7400 Linzer daheim, die 2015 noch für die Roten votierten. Im Gegenzug wurden 1100 Nichtwähler mobilisiert. Wobei die SPÖ, die als „Linzpartei“ in der Landeshauptstadt plakatierte, bei den anderen Parteien erfolgreicher war. So wählten 1600 jener Linzer, die zuletzt noch für die ÖVP stimmten, diesmal die Roten. Von den Blauen wanderten gleich 3000 zur SPÖ, von den Grünen kamen 600 Wählerstimmen. An die kleineren Parteien wie KPÖ, Linzplus, Wandel oder MFG verloren die Roten nur 500 Stimmen.

Bild: OÖNGrafik

Während die ÖVP 1500 Stimmen an die kleineren Parteien verloren hat. Der Verdacht liegt nahe, dass vor allem MFG davon profitiert hat. Aber auch die Grünen fischten diesmal im „schwarzen Teich“, 2000 Stimmen wanderten zu Eva Schobesberger und ihrem Team. Dafür konnte die ÖVP ihre Anhänger besser mobilisieren, zwar blieben 2000 zuhause, aber 1100 Nichtwähler von 2015 gingen diesmal zur Wahlurne.

Bild: OÖNGrafik

Richtige Analyse

Besser lief es jedoch bei den Grünen und den Neos: Die Grünen konnten 1700 Anhänger zur Wahl motivieren (500 blieben diesmal daheim), die Neos bewegten 500 ihrer Anhänger, die 2015 nicht wählen gingen, diesmal zur Abstimmung. Das dickste Minus kassierte hingegen die FPÖ: Stolze 10.600 Linzer, die 2015 ihr Kreuz bei den Blauen gemacht haben, kamen am Wahlsonntag nicht oder wählten ungültig. Das sind mehr als doppelt so viele Stimmen, wie die FPÖ an alle anderen Parteien verloren hat. Denn zur ÖVP wanderten 700 Stimmen, genauso viele zu den kleineren Parteien wie MFG. Damit lagen also FP-Vizebürgermeister Markus Hein und Stadtrat Michael Raml mit ihrer Analyse richtig, als sie sagten: „Die geringe Wahlbeteiligung war der Hauptgrund für unser schlechtes Wahlergebnis.“ Schließlich verlor die FPÖ 10,9 Prozentpunkte, bekam nur 14 Prozent der Stimmen…