10.000 Wohnungen in Linz stehen leer

Leerstehende Wohnungen gibt es in Linz weniger als in andern Städten.

Ob die rund 10.000 Wohnungen, die seit mehr als sechs Monate ohne Wohnsitzmeldung sind, tatsächlich leer stehen, lässt sich jedoch nur schwer feststellen. Es könnten Renovierungen, Mieterwechsel, Verlassenschaften, nicht gemeldete Zweitwohnungen, Auslandsaufenthalte oder auch Verkaufsvorbereitungen die Ursache dafür sein.

Auch im Vergleich zu anderen Städten wie Graz oder Salzburg liegt Linz deutlich unter dem Schnitt, was der Geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP) in einer Aussendung mit einem außerordentlich hohe Anteil an gemeinnützigem Wohnraum, der in Linz schnell wieder vermietet wird, erklärt.

Leerstandsabgabe

Auch wenn Linz weniger Tourismusstadt ist als andere Städte in Österreich und hier "wohl noch Pendlerwohnnungen" zu finden sein werden, will Prammer den Leerstand bekämpfen. Das soll mit verbesserter Datenlage, Bewusstseinsbildung und Unterstützungsangeboten bei Sanierungen oder Vermietungen für die Eigentümer erfolgen, sagt Prammer, der vom Land Oberösterreich bessere Sanierungsförderungen und die Einführung einer landesweiten Leerstandsabgabe "in ausreichender Höhe" fordert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper