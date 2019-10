1000 Kinder spielten sich mit der Industrie

Spielerisch, kreativ und hautnah: Beim 6. Kindertag der OÖ. Industrie öffneten 18 oberösterreichische Unternehmen (BRP Rotax, Ebner, Eisenbeiss, E+E, FACC, Fronius, Greiner, Habau, KEBA, KTM, Linde, Nemak, Reform-Werke, Resch & Frisch, Siemens, Smurfit Kappa, Starlim und Wacker Neuson) im AEC Linz und im Welios Wels jeweils an zwei Tagen wieder für rund 1000 Schülerinnen und Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren die Tür zur Technik und zur Welt der Industrie.

In 20 verschiedenen Workshops, Ideenwerkstätten und Vorträgen wurde den Nachwuchs-Forschern das Themenfeld der Naturwissenschaften und Technik spielerisch erlebbar gemacht. Sie wurden zum Staunen gebracht und erhielten einen spielerischen Einblick in die Welt der Industrie. „Das Erfahren und Erleben funktioniert am besten, wenn man möglichst nahe dran ist“, sagte Axel Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung.

Kinder und Jugendliche würden sich heute wahrscheinlich intensiver denn je mit der Welt von morgen auseinandersetzen. Dabei gehe es um Themen wie Kunststoffmüll, Klimawandel, künstliche Intelligenz oder die Zukunft der Mobilität. „Eines ist all diesen Problemen gemeinsam – sie müssen technologisch gelöst werden“, so Greiner. Dazu brauche es engagierte junge Menschen, die sich für eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung über die Lehre, die HTL oder ein Hochschulstudium entscheiden.