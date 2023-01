1000 Faschingskostüme: Hier werden Sie garantiert fündig

An die 1000 Kostüme gibt es in dem Linzer Kostümverleih

Vom Seepferdchen bis zum Brummbär, von der griechischen Göttin bis zum schottischen Lord und dazu Prinzessinnenkleider bis Größe XXL: Im Linzer Kostümverleih Windner am Hauptplatz gibt es (fast) nichts, was es nicht gibt. "Gezählt haben wir sie nicht, aber es sind bestimmt an die 1000 Kostüme hier", sagt Erika Voit, die dort schon seit 18 Jahren als Verkäuferin arbeitet. "Und es macht immer noch Spaß", erzählt die 39-Jährige aus Ennsdorf, die trotz der Unmengen an Ketten, Kapperln, Krönchen,