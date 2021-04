1000 E-Autos in Linz: "Sind auf gutem Weg"

Wenn es um den Verkehr der Zukunft geht, dann wird vor allem in den Städten der E-Mobilität eine immer wichtigere Rolle zugeordnet. Doch wie sieht es mit dieser Rolle in der Praxis aus? In Linz sind aktuell 1000 E-Autos zugelassen, was gerade einmal einem Prozent aller Pkw entspricht.