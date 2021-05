100 Plätze, 100 Projekte für die Linzer Artenvielfalt

LINZ. Es sind die Tiere, die in Linz leben, und die Pflanzen, die dort gedeihen, die im Mittelpunkt eines neuen Vorhabens der Stadt stehen. Dessen Ziel ist klar: die Entwicklung eines stadtökologischen Umsetzungsprogramms, das der Artenvielfalt von Flora und Fauna zugutekommen soll.

Als Datenbasis dient das Linzer Biotopkartierungsprogramm, das Ende der 1980er-Jahre erarbeitet wurde. Dieses soll von dem nun beauftragten Team des TBK Büros für Ökologie und Landschaftsplanung auf den neuesten Stand gebracht und erweitert werden. Und zwar um die Aspekte Wasser, Bodenbeschaffenheit und Klima, wie Daniela Hofinger erklärt. Die Erkenntnisse, die aus den Datenerhebungen gewonnen werden, sollen auch praktisch umgesetzt werden. Für 100 Flächen in der gesamten Stadt – in Frage kommen etwa die Donaulände und der Volksgarten – sollen Projekte entwickelt werden, heißt es weiter. Die Auswahl steht noch an, sie soll in Abstimmung mit der Naturkundlichen Station erfolgen. Exemplarische Maßnahmen, die Projektleiter Harald Kutzenberger nennt, sind das Anlegen von Blumenwiesen oder das Pflanzen von Bäumen. Geplant ist auch, Projekte in Kooperation mit Schulen und Unternehmen umzusetzen.

Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) sieht darin das Potenzial, die Sensibilität der Bevölkerung zu erhöhen, so sollen die Bürger nach Vorstellung der Projektverantwortlichen auch in die Umsetzung einbezogen werden. Friedrich Schwarz, Leiter der Naturkundlichen Station, spricht zudem von einem wichtigen Schritt, um auf die Biodiversitätskrise in der Stadt aufmerksam zu machen. Das mit 98.000 Euro veranschlagte Vorhaben läuft bis Ende 2022.