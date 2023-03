"10-Punkte-Liste für Hochhäuser muss endlich überarbeitet werden"

Zu wenig visionär, zu stark investorengetrieben: Neu ist diese Kritik an der Linzer Stadtplanung nicht, in den vergangenen Tagen ist sie allerdings wieder aufs Neue laut geworden.

Während der emeritierte Kunstuniprofessor Roland Gnaiger davon spricht, dass der Linzer Stadtplanung, sofern keine Kurskorrektur passiere, eine massive Abwärtsspirale drohe, sieht Stadtentwicklungsdirektor Hans-Martin Neumann das anders. Er konterte im OÖN-Interview der Kritik.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich "Ohne Investoren funktioniert Stadtplanung nicht" LINZ. Der Linzer Stadtplanungsdirektor Hans-Martin Neumann über die Kritik an der Stadtentwicklung "Ohne Investoren funktioniert Stadtplanung nicht"

Sein dort geäußerten Vorstoß den Gestaltungsbeirat künftig nicht nur mit Architekten, sondern auch mit einem Landschaftarchitekten zu besetzen, stößt bei den Grünen auf Zustimmung. „Wenn im Gestaltungsbeirat künftig nicht mehr ausschließlich das Bauwerk an sich, sondern auch der Raum rundherum und damit die Auswirkungen auf ein Geviert in die Beurteilung mit einfließen sollen, ist das mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung,“ sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger. Sie sehe damit auch eine langjährige grüne Forderung erfüllt, zuletzt habe die Fraktion 2017 erfolglos die Beiziehung von Landschaftsplanern im Beirat beantragt.

"Hochhäuser bringen nur selten einen Mehrwert"

Insgesamt könne das aber nur ein erster Schritt sein, sagt Schobesberger. Die Stadtplanung müsse insgesamt klimagerecht umgebaut und die Ergebnisse der Stadtklimaanalyse umfassend umgesetzt werden. Bereits im Mai 2021 sei mit der Stadtklimaanalyse beschlossen worden, dass die Hochhausrichtlinie überarbeitet werde, bis heute sei das aber nicht verbindlich umgesetzt worden.

„Hochhäuser haben viele Effekte auf ihre Umgebung und bringen für die Bevölkerung sehr selten einen Mehrwert, weshalb die Grünen Linz die vielen Linzer Hochhausprojekte der letzten Jahre massiv kritisiert haben. Auch für Hochhausbefürworter müsste wohl das Mindeste sein, dass die Vorgaben der Stadtklimaanalyse fast zwei Jahre nach ihrer Beschlussfassung nun endlich verbindlich umgesetzt werden", sagt Schobesberger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper