"Linz und Kabul, das ist wie Himmel und Hölle"

Es war in den frühen Morgenstunden, als Ben Sadeq*, Davut Aman* und Mina Ayla* gestern aus dem Auto stiegen. Sie waren in Linz. Endlich hatten sie es bis nach Österreich, in die Freiheit, geschafft. Ein kleines Erinnerungsfoto an der Ortstafel, und weiter ging es Richtung zu Hause.