Andrang zu groß: Zusätzliche Corona-Testmöglichkeiten in Oberösterreich

Fünf Test-Standorte, pro Standort 500 Antigen-Tests täglich: dieses Angebot reichte angesichts der starken Nachfrage nach kostenlosen Antigen-Tests rund um die Feiertage nicht aus. Alleine am Samstag gab es mehr als 12.000 Anmeldungen auf ooe.testet.at, was die Server überlastete. So waren alle Test-Termine bis zum 26. Dezember rasch vergeben. Mit Stand Sonntagmittag lagen 15.675 Anmeldungen vor, 1418 Personen wurden oberösterreichweit getestet, 22 davon positiv.

Nun werden die Kapazitäten für Montag, 21. Dezember bis einschließlich 26. Dezember stark ausgeweitet.

Teststraße im Design Center

Linz reagiert auf den starken Andrang auf die vom Land zur Verfügung gestellten Teststraßen in der Berufsschule 8, die bereits am Sonntagvormittag an ihre Kapazitätsgrenzen gelangten. Im Design Center wird es nun sechs zusätzliche Teststraßen geben, mit denen pro Tag rund 2000 Personen getestet werden können.

Getestet wird ab Montag, 9 Uhr. Rotes Kreuz und der Samariterbund werden die Untersuchungen durchführen. Das Testmaterial für Linz wird vom Land OÖ zur Verfügung gestellt. An dem Teststandort im Design Center können sich auch Menschen testen lassen, die ihre Angehörigen in Seniorenzentren besuchen möchten. Der Teststandort in der Berufsschule 8 bleibt bestehen.

„Die Stadt Linz reagiert rasch und unbürokratisch auf den großen Bedarf, da es gilt, der großen Testbereitschaft tausender verantwortungsbewusster Menschen Rechnung zu tragen und ein zusätzliches Angebot in Linz zur Verfügung zu stellen“, wird Bürgermeister Klaus Luger in der Aussendung zitiert.

Antigen-Schnelltests im Design Center, Öffnungszeiten:

21. Dezember: 9 – 17 Uhr

22. Dezember: 8 – 17 Uhr

23. Dezember: 8 – 17 Uhr

24. Dezember: 8 – 14 Uhr

25. Dezember: 8 – 16 Uhr

26. Dezember: 8 – 16 Uhr

Die Anmeldung ist ab Sonntag, 15 Uhr, über die Website der Stadt Linz möglich: www.linz.at/massentest

Auch landesweit werden die Kapazitäten aufgestockt. In Wels und Steyr (siehe unten) werden in den kommenden Tagen zusätzliche Teststandorte geschaffen, darüber hinaus sollen die Kapazitäten an den bisherigen vier Standorten in Vöcklabruck, Bad Leonfelden, Ried im Innkreis und Schlierbach ausgebaut werden.

Anmeldung zu Tests an anderen Standorten im Bundesland: ooe.testet.at

Zusätzliche Testmöglichkeit in Steyr

Die Stadt Steyr öffnet von 22.bis 25. Dezember in der Stadthalle an der Kaserngasse eine Corona-Teststraße. Durchgeführt werden die Schnell-Testungen von einem Team des Roten Kreuzes.

Geöffnet ist die Teststraße in Steyr zu folgenden Zeiten:

Di, 22. Dezember, von 9 bis 13 Uhr

Mi, 23. Dezember, zwischen 9 und 17 Uhr

am 24. und 25. Dezember von 9 bis 13 Uhr

Ab Montag, 12 Uhr, richtet der Magistrat eine Hotline ein: Unter der Telefonnummer 0800/500178 kann man sich für einen kostenlosen Antigentest anmelden. Eine Teilnahme ist aber auch ohne Terminvereinbarung möglich.

Wels: Tests für Besuche in Seniorenheimen

Für Wels gilt einstweilen, was Bürgermeister Andreas Rabl (FP) am Samstag in den OÖN angekündigt hatte: Er habe veranlasst, dass es in Wels in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz für Personen, die Verwandte in einem Heim besuchen möchten, eine eigene Testmöglichkeit geben wird, so Rabl. Zumindest zwischen 22. und 25. Dezember können sich Welser, nach telefonischer Terminvereinbarung bei einem Seniorenheim, bei einer Drive-in-Teststation kostenlos auf das Virus testen lassen. Durchgeführt werden die Tests in der Drive-In-Station beim Asfinag-Gelände in Wels

Der Krisenstab wird am Montag abklären, ob diese Testkapazitäten noch ausgedehnt werden können. „Landesrätin Haberlander hat mir zugesagt, dass ein Kontingent an Tests zur Verfügung gestellt wird. Aber es scheitert auch nicht an den Tests, sondern meist am Personal. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir die Tests ausdehnen werden, aber wir brauchen die Zusage des Roten Kreuzes“, sagte der Welser Bürgermeister.