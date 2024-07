Linz: Randalierer attackierte Polizistinnen

Weil er zuvor einen 50-Jährigen am Körper verletzt haben soll, suchten Linzer Polizisten gestern nach einem 34-Jährigen. Sie fanden ihn in einer Straßenbahn.

Der Aufforderung, auszusteigen, kam er nach. Doch an der Haltestelle an der Wiener Straße begann er zu drohen und schlug wild mit Fäusten um sich. Eine Beamtin stieß er wuchtig gegen die Glasfassade der Haltestelle, einer anderen Polizistin schlug mehrmals gegen den Kopf.

Er wurde am Ende mit Pfefferspray überwältigt und in das Polizei-Anhaltezentrum eingeliefert, wie es in einem Bericht der LPD heißt.

