Linz räumt vier Tonnen Silvestermüll auf

Silvester ist nun schon ein paar Tage vorbei und noch immer liegen auf manchen Straßen und in Parks abgebrannte Feuerwerkskörper, leere Flaschen, Verpackungsmaterialien und andere Überreste der Feierlichkeiten herum. Kein Wunder: Mehr als vier Tonnen Silvestermüll, rund 75 Kubikmeter, transportieren die Mitarbeiter des Bereichs Stadtgrün und Straßenreinigung der Stadt Linz jedes Jahr ab. Auch Parks, Grünflächen und Bushaltestellen werden gesäubert.

Alleine über die Feiertage leistete das Team rund 400 Arbeitsstunden. Und es werden mehr: Die Aufräumarbeiten werden erst kommende Woche abgeschlossen sein.

Blindgänger in Wasser tränken

Vollständig abgebrannte Silvesterraketen werden mit dem Restmüll entsorgt. Sie verursachen bei der Müllverbrennung keine Probleme. Anders verhält es sich mit nicht funktionierenden Feuerwerkskörpern, sogenannten Blindgängern. Sie dürfen nicht einfach so in die Mülltonne geworfen werden. Laut Pyrotechnikfachhandel in der Wirtschaftskammer solle man diese den Händlern zurückgeben. Die Verkäufer seien verpflichtet, sie zurückzunehmen. Allerdings dürfte sich dies bei mobilen Händlern schwierig gestaltet. Daher lautet die Empfehlung, Blindgänger einen Tag lang in Wasser zu tränken, bis sie bestimmt nicht mehr zünden können. Erst dann dürfen sie im Restmüll entsorgt werden.

Auch die Abfallentsorgung der Linz AG ist derzeit sehr gefordert: "Wir sind mit der Entsorgung von Kartonagen beschäftigt, die Container sind wirklich sehr voll", sagt Sprecherin Susanne Gillhofer. "Und die Altglascontainer nach Silvester natürlich auch."

