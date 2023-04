Linz Marathon: Ein Sonderpreis für den Letztplatzierten

Exakt 6:05:00 zeigte der Zeitmesser am Linzer Hauptplatz, als Karl-Alfred Erber die Ziellinie überquerte. Der Letztplatzierte des diesjährigen Linz Donau Marathon brauchte damit fast vier Stunden länger als der Sieger Simon Boch, der die 42,195 Kilometer in 2:09:25 zurücklegte, hat aber dennoch bewiesen, dass sich Ausdauer und Durchhaltevermögen auszahlen.

Bildergalerie: Linz Marathon 2023: Die besten Bilder (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/74 Galerie ansehen

Bereits traditionell verleihen die Grünen Linz dem Letzten des Läuferfeldes den "Grünen Lebensqualitätspreis", heute in Form eines 100 Euro-ÖBB-Gutscheins – weil er die Stadt am längsten von Autos, Lärm und Abgasen freigehalten hat. "Die tausenden Sportler haben eine verbesserte Luftqualität entlang der Marathon-Strecke erreicht. Wer dabei die Trasse am längsten von Autos freihält, muss mit einem kleinen Dankeschön belohnt werden", so die Grüne Sportsprecherin Rossitza Ekova-Stoyanova.

Bildergalerie: Noch mehr Impressionen vom Linz Marathon 2023 (Foto: Fotostudio Eder) Bild 1/549 Galerie ansehen

"Ein ruhiger Marathon"

Eine positive Bilanz zog das Rotes Kreuz am Sonntagabend: Von den mehr als 11.000 Sportlern brauchten lediglich 30 die Hilfe von Sanitätern. Zum Vergleich: Weniger Einsätze gab es nur im Corona-Jahr 2021 zu verzeichnen, als 17 Personen versorgt werden mussten. Besonders intensiv waren die Bewerbe im Jahr 2016 und 2017, als jeweils nahezu 120 Menschen Hilfe in Anspruch nahmen.

An die 200 Sanitäter standen im Einsatz. Bild: (Volker Weihbold)

"Für uns war es ein ruhiger Marathon mit sehr gut vorbereiteten und ausgerüsteten Athleten und daher wenigen Versorgungen", sagte Gesamteinsatzleiter Mario Lindner. Hauptursache für Rettungseinsätze waren Kreislaufprobleme, hier wurden zwölf Patienten erstversorgt. Vier Sportler kamen zu Sturz, neun klagten über Schmerzen oder sonstige Erkrankungen. Für fünf Menschen endete der Linz Marathon im Krankenhaus, teilten die Helfer am Sonntag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper