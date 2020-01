Linz läuft am Sonntag gegen die Buschfeuer an

Seit mehr als vier Monaten wüten die Flammen in Australien und verschlingen alles, was ihnen in die Quere kommt. Der globale Spendenlauf "Relief Run" sammelt Geld für die Katastrophenhilfe und macht am Sonntag in Linz Halt.

Der Fitness-App-Entwickler "Runtastic" und der Linzer "Runners Store" wollen in der Landeshauptstadt ein Zeichen der Anteilnahme zeigen und sich für Australien einsetzen. Die OÖNachrichten unterstützen die Charity-Veranstaltung.

In drei Gruppen können an der Linzer Donaulände gemeinsam fünf, zehn oder 21 Kilometer zurückgelegt werden. Gestartet wird um 9 Uhr beim Runners Store in der Linzer Hauptstraße. Mit einer Anmeldung auf reliefrun.com.au wird die Registrierungsgebühr direkt an das Rote Kreuz in Australien überwiesen. Auch vor Ort werden Spenden entgegengenommen.

