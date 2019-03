Linz: Jugendlicher von zwei Unbekannten ausgeraubt

LINZ. Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am gestrigen Sonntag einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land und stahlen seine Geldtasche und eine Packung Zigaretten.

Die beiden Täter lockten das Opfer unter einem Vorwand vom Raucherbereich am Linzer Hauptbahnhof in Richtung Bezirkshauptmannschaft Linz-Land. In einem Hinterhof bedrohten sie den 17-Jährigen mit dem Umbringen, durchsuchten ihn und nahmen ihm die Geldtasche und Zigaretten.

Der 17-Jährige entriss dem Täter jedoch wieder die Geldtasche und wollte Richtung Hauptbahnhof davonlaufen. Er wurde allerdings wieder eingeholt. Der 17-Jährige gab den zwei Unbekannten 20 Euro. Damit der 17-Jährige den Vorfall nicht meldet, wurde er nochmals mit dem Umbringen bedroht. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im Nahbereich des Hauptbahnhofes verlief negativ.

