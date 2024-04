Linz ist Österreichs Hauptstadt der Fahrraddiebe

Ein aus einem Fahrradkeller in der Linzer Gruberstraße gestohlenes Mountainbike ist kürzlich im Kinderzimmer eines 13-Jährigen wieder aufgetaucht. Derartige Diebstähle gehören in Oberösterreichs Landeshauptstadt zum Alltag. Im Vorjahr wurden 1328 Anzeigen erstattet, also pro Tag zwischen drei und vier. Auf 10.000 Einwohner gerechnet waren es 69 Diebstähle – verglichen mit anderen Landeshauptstädten die mit Abstand höchste Zahl. Dahinter folgt Salzburg mit 52 gemeldeten gestohlenen Rädern.