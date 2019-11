Jugendliche unterschiedlicher Herkunft schließen sich zu Banden zusammen. In der Gruppe fühlen sie sich stark und werden immer wieder straffällig. In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen über gewaltbereite Jugendliche in Linz. "Es sind 50, vielleicht 70 Problemjugendliche, für die wir Maßnahmen brauchen, aber es ist nicht einfach, eine Lösung zu finden. Die kriminalitätsfreie Gesellschaft gibt es nicht", sagte gestern Bürgermeister Klaus Luger (SP) in einer