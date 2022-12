Linz hat die wenigsten Autos pro Kopf, Holzhausen mit Abstand die meisten

Die Linzer tun es am wenigsten, die Holzhausner mit Abstand am häufigsten: ein eigenes Auto kaufen. Laut einer Analyse des VCÖ kommen auf 1000 Linzer Haushalte nur 514 Pkw, während es in der kleinen Gemeinde im Bezirk Wels-Land gleich 896 sind. Bei der geringsten Autodichte folgen auf Linz die Gemeinden Suben, Windischgarsten und Sankt Georgen an der Gusen mit 559, 560 und 570 Autos pro 1000 Einwohner. Besonders viele Autos gibt es nach Holzhausen auch in Edt bei Lambach, Pilsbach und Steinhaus mit 863, 862 und 839 pro 1000 Einwohner. Die Daten kommen von der Statistik Austria.

Beim Ranking der 25 größten Orte Oberösterreichs liegen hinter Linz drei Orte eng zusammen: "Silber" geht an Steyr mit 591 Pkw pro 1000 Einwohner, "Bronze" an Bad Ischl (593) knapp vor Attnang-Puchheim mit 595. Der Landesschnitt beträgt 643 Pkw pro 1000 Einwohner. 82 Gemeinden und Städte liegen darunter. Mehr Pkw als Einwohner hat demnach keine Gemeinde.

Unschärfe durch Firmen-Pkw

Uneingeschränkt aussagekräftig sind die Daten aber nicht, denn die Pkw-Dichte hängt nicht nur von den gemeldeten Autos der Haushalte ab, sondern auch von der Zahl der Firmen-Pkw. Gerade in kleineren Gemeinden kann es zu einem sehr hohen Wert führen, wenn ein größerer Betrieb viele Autos angemeldet hat. Angesichts der Energie- und Teuerungskrise sieht der VCÖ großes Sparpotenzial bei der Mobilität. Rund 10.500 Euro gibt ein österreichischer Haushalt laut VCÖ-Analyse im Schnitt für zwei oder mehr Pkw im Jahr aus. Ein Ein-Pkw-Haushalt erspart sich im Vergleich dazu im Schnitt rund 4200 Euro pro Jahr, autofreie Haushalte zahlen noch einmal rund 4700 Euro weniger.

Wie gut man auf ein Auto verzichten kann, hängt aber nicht nur von einem selbst ab, sondern auch von den Voraussetzungen vor Ort. "Häufige öffentliche Verkehrsverbindungen, eine gute Rad-Infrastruktur, eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung sowie eine intakte Nahversorgung und verkehrssparende Raumordnung sind wesentlich, um es der Bevölkerung zu ermöglichen, möglichst viele Alltagswege autofrei und damit kostengünstig und klimaverträglich zurücklegen zu können", sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Michael Schwendinger, VCÖ Bild: Rita Newman

Autor Christian Diabl

