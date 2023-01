Der Name drückt schon aus, was die Besucher erwartet: Die Messe "Wein & Genuss", veranstaltet von der Weinzeitschrift Vinaria und präsentiert von den OÖN, bietet am 17. und 18. Februar im Design Center Linz auch heuer wieder ein Programm, das sich ganz den schönen Dingen des Lebens widmet.