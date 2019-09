Linz: Donaupark soll für Busse gesperrt werden

LINZ. Heftig diskutiert werden in Linz die Nachteile des Kreuzfahrttourismus. Die mittlerweile 2000 Schiffe, die Jahr für Jahr an der Donaulände anlegen, blasen jede Menge Abgase in die Luft, weil sie zur Stromversorgung Dieselaggregate rund um die Uhr laufen lassen. Dazu blockieren Busse, die die Touristen direkt an der Anlegestelle für Ausflüge abholen, den Treppelweg und verärgern damit Jogger und Spaziergänger.

Nun lässt Bürgermeister Klaus Luger (SP) mit einer Forderung aufhorchen. Er will den Donaupark zur Gänze für Busse sperren und diese nicht mehr direkt zu den Anlegestellen fahren lassen. Einzige Ausnahme: die Anlegestelle beim Lentos. Alle anderen Anlegestellen (in Summe sechs auf Linzer Seite) sollen nicht mehr von Bussen angefahren werden dürfen. "Ich bin hier für eine harte Linie. Die Schiffstouristen sollen die 150 Meter zu den Busparkplätzen an der Donaulände zu Fuß gehen. Das ist zumutbar", sagt Luger.

