Linz: Corona-Fälle im Dachcafé und im Cineplexx

Das Lokal wurde am Freitag umgehend geschlossen und sperrt erst nach Ende der Quarantänemaßnahmen wieder auf.

Eine weitere positiv getestete Person gab an, am Donnerstag, 27. August, zwischen 17.30 und 20 Uhr den Film "Tenet" im Linzer Kino "Cineplexx" (Saal 8) angesehen zu haben.

Gleichzeitig anwesende Kinobesucher werden gebeten, ihren Gesundheitszustand genau zu überwachen. Im Falle auftretender Symptome sollte umgehend die Gesundheits-Hotline unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden.

In der Landeshauptstadt waren mit Stand gestern 13.45 Uhr 81 Personen aktiv an Covid-19 erkrankt und 278 Personen vorsorglich in Quarantäne.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.