Linz bringt sich am Sonntag für die Australier in Bewegung

Als er die Bilder der Flammen sah, die Menschen und Tiere bedrohten, wusste Christian Thaller, dass er helfen musste. Der Kreativmanager des oberösterreichischen Fitness-App-Entwicklers Runtastic, der selbst vier Jahre lang in Australien gelebt hatte, holte deshalb den "Relief Run" in die Landeshauptstadt.

Der internationale Spendenlauf, der von den australischen Läufern Nic Davidson und Samantha Gash ins Leben gerufen wurde und in zahlreichen Städten weltweit stattfindet, soll die Katastrophenhilfe des Roten Kreuzes unterstützen. In Linz wird am Sonntag, 19. Jänner, 9 Uhr, alles für die Hilfe in Australien in Bewegung gesetzt. Treffpunkt ist der Runners Store Linz in der Hauptstraße, der die Veranstaltung mitorganisiert. Die OÖNachrichten unterstützen die Charity-Aktion. In drei Gruppen können auf der Linzer Donaulände gemeinsam fünf, zehn oder 21 Kilometer zurückgelegt werden. Wer mitläuft, spendet aber noch nicht automatisch: Mit einer Anmeldung unter reliefrun.com.au wird die Registrierungsgebühr von 50 Dollar direkt an das Rote Kreuz in Australien überwiesen.

Auch vor Ort in Linz werden freiwillige Spenden in jeglicher Höhe entgegengenommen. Für die weltweiten Veranstaltungen haben sich bereits 11.100 Läufer registriert.

