Links, rechts, links: Kinder vergessen oft auf Pendelblick

118 Schulkinder wurden vergangenes Jahr auf oberösterreichischen Straßen verletzt. Die häufigste Unfallursache: Unachtsamkeit und Ablenkung. Sowohl auf Seiten der Autofahrer als auch der Schüler.

Um die Wahrnehmung von Kindern im Straßenverkehr besser zu verstehen, hat der ÖAMTC das Blickverhalten von fünf- bis neunjährigen Kindern analysiert.

Generationen schon kennen "Links, rechts, links schauen" als Leitspruch beim Überqueren einer Straße. Doch Kinder zwischen fünf und sechs Jahren wenden beim Überqueren "viel zu selten diesen Pendelblick an", sagt Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. "Kindern zwischen acht und neun gelingt das zwar besser, aber dennoch nicht sicher."

Die Aufzeichnungen zeigen auch, dass Kinder überfordert sind, wenn sie auf mehrere Dinge gleichzeitig achten müssen. Sie fokussieren ihre Aufmerksamkeit stets auf ein Objekt: die Ampel. Zeigt diese grünes Licht, laufen die Schüler, ohne nach links und rechts zu sehen, über die Straße. "Erst im Alter von sieben bis acht Jahren lernen Kinder langsam, Gefahren vorauszusehen. Sie können aber noch nicht beurteilen, wie sich Autofahrer verhalten werden", sagt Seidenberger.

Wenn Kinder gemeinsam die Straße überqueren, fällt auf, dass ein Kind die Führung übernimmt. Die anderen schließen sich an und achten meist nicht mehr auf Gefahren. Sie verlassen sich auf das Kind, das die Führung übernommen hat. Die Psychologin rät Eltern, die Kinder zum eigenständigen Handeln zu animieren.

Da Kindern im Straßenverkehr oft die Orientierung fehlt, ist es wichtig, dass sie von Fahrzeuglenkern so schnell und einfach wie möglich erkannt werden können. Der ÖAMTC empfiehlt daher helle Kleidung und Reflektoren an der Schultasche. Diese liegen an jedem Stützpunkt auf.

Erhöhte Aufmerksamkeit

ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer sieht hier vor allem Autofahrer und Eltern in der Pflicht: "Schulstart bedeutet nicht nur für Eltern und Kinder, besondere Achtsamkeit an den Tag zu legen. Auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer gilt erhöhte Aufmerksamkeit."

Damit die Fahrzeuglenker ihre Geschwindigkeit in sensiblen Verkehrsbereichen anpassen, wurden auch die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt und das Kuratorium für Verkehrssicherheit aktiv. Sie teilten auch heuer wieder "Achtung Kinder!"-Plakate, die im Umfeld von Schulen aufgestellt werden, an 1300 Gemeinden in Österreich aus.

Kinder im Straßenverkehr –Tipps für mehr Sicherheit

Seien Sie ein Vorbild! Leben Sie Kindern konsequent vor, wie man sich im Straßenverkehr korrekt verhält.

Thematisieren Sie den Straßenverkehr und sprechen Sie Gefahren aktiv an.

Trainieren Sie mit Ihren Kindern aktiv die sichere Verkehrsteilnahme.

Üben Sie im Bedarfsfall auch die Öffi-Benutzung: Wo stelle ich mich hin, wenn die Haltestelle nahe am Straßenrand ist? Wie warte ich beim Einsteigen?

Sagen Sie ihrem Kind, dass es sich nicht darauf verlassen darf, dass sich Verkehrsteilnehmer immer korrekt verhalten.

Respektieren Sie die Tempolimits und fahren Sie besonders rücksichtsvoll, wenn Kinder zu sehen sind.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit zusätzlichen Verkehr vor Schulen und Kindergärten.

Befördern Sie Ihre Kinder immer im passenden Kindersitz.

Machen Sie ihre Kinder besser sichtbar – mit Reflektoren und heller Kleidung.

Kinder sind vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Verlassen Sie sich niemals darauf, dass Kinder im Straßenverkehr das Richtige tun.

Der kürzeste Schulweg ist nicht unbedingt die sicherste Strecke – Sicherheit geht vor.

Begeben Sie sich auf Augenhöhe, um die Gefahren im Straßenverkehr gemeinsam mit Ihrem Kind zu erkennen.

Erklären Sie ihrem Kind sachlich und möglichst kurz, worauf es achten soll und wo Probleme auftreten können.

Vermeiden Sie unbedingt, durch Übertreibung beim Kind Angst auszulösen. Unterstützen Sie es eher mit Lob für richtiges Verhalten.

Der Schulweg sollte nicht nur unter Idealbedingungen, sondern wirklichkeitsgetreu und zu üblichen Schulstartzeiten geübt werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.