Lindner-Vorstoß: Vorschriften für Hundehalter soll der Bund festlegen

Am kommenden Mittwoch treffen sich die Tierschutzreferenten der Länder zur jährlichen Konferenz – gut drei Wochen, nachdem ein American Staffordshire in Naarn (Bezirk Perg) eine Joggerin zu Tode gebissen hatte. Oberösterreichs Tierschutz-Landesrat Michael Lindner (SP) erwartet sich bei dem Treffen in Kärnten auch eine Teilnahme des zuständigen Bundesministers Johannes Rauch (Grüne). "Alles andere wäre total unverständlich", sagte Lindner am Rande einer Bildungsreise in Düsseldorf.