Lieferengpässe bei Medikamenten: "Brauchen schnellstmöglich Lösungen"

Rund 500 Produkte seien momentan nicht lieferbar, so Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Apothekerkammer Österreich, vergangene Woche. Von Lieferschwierigkeiten betroffen seien Grundarzneien wie Antibiotika, Fiebersenker und Entzündungshemmer. Während sich also alltägliche Erkältungserkrankungen und Infektionen wie Influenza, RSV und Corona in Österreich ausbreiten, fehlen viele gerade jener Medikamente, die zu deren Behandlung dringend gebraucht würden. Das Problem ist nicht neu.