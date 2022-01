Die "Landesabteilung Schule und Sport" in der Linzer Waltherstraße. Eine Bildungsdirektion wie im heutigen Sinn gab es damals, in den 90er-Jahren, noch nicht. Hier war Engelbert Zeinhofer fast zwei Jahrzehnte lang für das Budget des Bildungsbereiches zuständig. Nur ein paar Zimmer weiter saß Thomas Stelzer. Der eine ist mittlerweile pensioniert, der andere Landeshauptmann. Nun richtet sich der 68-Jährige in einer Nachricht an seinen früheren Arbeitskollegen.