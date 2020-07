Liebe vorgespielt und abkassiert

Mit einer schier unglaublichen Lügengeschichte ergaunerte sich ein vermeintlicher Arzt rund 25.000 Euro. Das Betrugsopfer ist eine Frau aus dem Bezirk Perg, die Mitte Juni über soziale Medien von einem unbekannten Mann kontaktiert worden war. Dieser gab an, amerikanischer Militärarzt zu sein und derzeit im Jemen stationiert zu sein.

Er wolle nach Österreich auswandern, um mit der 45-Jährigen eine Lebensgemeinschaft zu gründen, gaukelte der Betrüger vor. Und er würde nicht mit leeren Händen kommen, erzählte von einem Prinzen, von dem er zehn Millionen US-Dollar und Gold und Diamanten im Wert von fünf Millionen US-Dollar bekommen habe, weil er einst dessen Frau das Leben gerettet habe. Diesen "Schatz" wolle er ins Mühlviertel schicken, allerdings müsse sie zuvor für Paketversicherung, Zollpapiere etc. einen Geldbetrag auf ein türkisches Bankkonto überweisen. Nach zwei Überweisungen folgte die dritte Aufforderung: Diesmal forderte der angebliche Arzt 40.000 Euro. Die 45-Jährige hatte kein Geld mehr, beantragte vergebens einen Bankkredit. Als sie sich Geld von einer Freundin ausleihen wollte, überredete sie diese, den Betrug bei der Polizei anzuzeigen. Diese Schauermärchen seien kein Einzelfall, sagt Gerald Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrug im Landeskriminalamt: "Wir haben solche Fälle immer wieder. Viele Opfer machen keine Anzeige, die Dunkelziffer ist enorm. Betroffen sind in erster Linie Frauen zwischen 50 und 55 plus, die Geld haben. Das Schema dieser modernen Heiratsschwindler ist immer dasselbe: Es wird das Bedürfnis nach Partnerschaft ausgenützt." Kommunizieren sei okay, wenn es zu Geldforderungen kommt, könne es nur Betrug sein, warnt Sakoparnig.

