Lido Sounds: Die Vorfreude auf das Festival steigt

Schon am Vormittag war die Stimmung für das Lido Sounds Festival bestens. "Wir sind seit sechs Uhr in der Früh hier", sagt eine Fangruppe aus Deutschland und Österreich, die wie ihre Idole von "Florence + The Machine" gekleidet sind. Dass ihre Lieblingsband erst ab 21.30 Uhr auftritt, ist ihnen egal: "Wir wollen die besten Plätze vor der Bühne."

Von heute, 13 Uhr, bis Sonntag läuft das Festival. Bis zu 30.000 Besucher täglich werden erwartet, Headliner sind neben "Florence + The Machine" am Freitag "Die Toten Hosen" sowie am Sonntag Peter Fox. Das Wetter dürfte passen: Der Wetterbericht sagt für alle drei Tage Sonnenschein voraus, heute bis 23 Grad, am Samstag bis 24 Grad und am Sonntag bis 27 Grad. Unser Tipp: Viel trinken und Sonnencreme nicht vergessen!

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn